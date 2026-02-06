Vittoria Ceretti porta il tricolore alle Olimpiadi invernali 2026 con un abito Armani

Vittoria Ceretti è stata tra i volti simbolo della cerimonia inaugurale delle Olimpiadi invernali 2026 a Milano, sfilando allo stadio San Siro con il tricolore italiano.

Alla cerimonia di apertura delle Olimpiadi invernali 2026, allo stadio San Siro di Milano, Vittoria Ceretti ha avuto un ruolo centrale. La top model ha sfilato con la bandiera italiana, indossando un abito bianco firmato Armani, lungo fino a terra e caratterizzato da una linea essenziale e da un collo alto.

I capelli, raccolti in uno chignon basso e tirato, hanno completato un look studiato per valorizzare l’eleganza senza eccessi. Ceretti ha percorso la passerella alle spalle di altri modelli, vestiti con completi che richiamavano i colori del tricolore, in una sequenza pensata per rappresentare l’Italia contemporanea.

Durante la presentazione, la voce dello speaker ha definito Ceretti una delle espressioni più riconoscibili della nuova generazione della moda internazionale, ricordando anche la relazione con Leonardo DiCaprio, resa pubblica nel 2023.

La serata ha visto la partecipazione di numerose star internazionali. Tra queste, Mariah Carey si è esibita interpretando il classico italiano “Volare” e il brano “Nothing Is Impossible”. Per l’occasione, la cantante ha indossato gioielli in diamanti per un totale di 306 carati, montati in platino, con un valore complessivo stimato intorno ai 15 milioni di dollari.

Carey ha scelto un abito bianco invernale su misura, accompagnato da un mantello con dettagli in piume, disegnato da Fausto Puglisi per Roberto Cavalli, contribuendo a uno dei momenti più scenografici dell’evento.

L’apparizione di Ceretti alle Olimpiadi arriva a due mesi da alcune immagini che la ritraggono insieme a DiCaprio a Los Angeles. I due erano stati fotografati a dicembre durante una passeggiata a Melrose Place, scambiandosi un bacio, e successivamente seduti a pranzo in un locale della zona.

L’attore, 51 anni, noto per relazioni con donne più giovani, avrebbe fatto un’eccezione in questa occasione. Secondo alcune indiscrezioni, un ruolo in questo cambiamento sarebbe stato attribuito anche alla madre di DiCaprio, Irmelin Indenbirken.

In un’intervista rilasciata a Vogue France lo scorso marzo, Ceretti aveva parlato apertamente del rapporto con un partner molto più famoso. La modella aveva raccontato il fastidio legato all’essere etichettata come “la fidanzata di”, spiegando come questo possa oscurare l’identità personale.

Nella stessa intervista, Ceretti aveva descritto una relazione basata su fiducia reciproca e assenza di gelosie, sottolineando come un legame autentico possa offrire sicurezza e serenità.

I primi rumors sulla coppia risalgono al 2023, quando Ceretti e DiCaprio erano stati visti insieme a Los Angeles e successivamente a Santa Barbara, durante una passeggiata culminata con un gelato condiviso. In precedenza, l’attore era stato legato a Camila Morrone dal 2017 al 2022.