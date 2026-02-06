Mariah Carey incanta alle Olimpiadi invernali 2026 con oltre 300 carati di diamanti

Mariah Carey ha aperto la cerimonia inaugurale delle Olimpiadi invernali 2026 con una performance musicale e un look da milioni di dollari, tra classici italiani, successi personali e gioielli spettacolari.

Mariah Carey è salita sul palco della cerimonia inaugurale delle Olimpiadi invernali 2026 regalando al pubblico un’esibizione carica di eleganza. La cantante ha interpretato il classico italiano “Volare” insieme al suo brano “Nothing Is Impossible”, aprendo l’evento con uno stile inconfondibile.

Per l’occasione ha scelto un look interamente giocato sul lusso, indossando oltre 300 carati di diamanti firmati Levuma. I gioielli, tutti in platino, comprendevano una collana a doppio filo con diamanti taglio smeraldo, un bracciale coordinato e un paio di orecchini pendenti.

Leggi anche Mariah Carey e Volare: le prove a San Siro svelano un possibile momento clou di Milano Cortina 2026

Il pezzo centrale era la collana, impreziosita da un pendente da 20 carati e con un peso complessivo di 185 carati. A completare l’insieme, un bracciale da 55 carati e orecchini con diamanti per un totale di 66 carati, che hanno amplificato l’effetto scenico sotto le luci dello stadio.

Ali Khalil, fondatore e direttore creativo di Levuma, ha definito la scelta di Carey come un momento speciale per il marchio, parlando di lusso legato a emozione, discrezione e senza tempo, valori che il brand associa alla propria identità.

Non è la prima collaborazione tra l’artista e la maison di gioielli. Carey aveva già indossato creazioni Levuma ai VMAs 2025, quando aveva ricevuto il Video Vanguard Award. In quell’occasione sfoggiava la collana “Rosée Éternelle” da 204,38 carati con orecchini chandelier abbinati, per un valore complessivo stimato in 10 milioni di dollari.