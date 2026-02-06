Vittoria Ceretti tra moda internazionale e Milano Cortina 2026: il profilo della top model

A 27 anni Vittoria Ceretti è uno dei volti italiani più riconoscibili della moda globale. Dalle passerelle internazionali ai riflettori del gossip, fino al ruolo simbolico scelto per Milano Cortina 2026.

A soli ventisette anni, Vittoria Ceretti ha costruito una carriera che la colloca stabilmente tra le modelle italiane più affermate a livello mondiale. Il suo nome è noto tanto sulle passerelle quanto fuori, complice una vita pubblica che negli ultimi anni ha attirato attenzione ben oltre il settore della moda.

Il suo volto sarà protagonista anche di un momento istituzionale di primo piano. Ceretti è stata scelta come portabandiera di Milano alla cerimonia di apertura dei Giochi Olimpici invernali di Milano Cortina 2026. A lei il compito di accompagnare la Bandiera Nazionale fino al palco protocollare, dove il vessillo viene consegnato al Corpo dei Corazzieri, in una sequenza preceduta da un omaggio a Giorgio Armani, scomparso nel settembre scorso.

Nata a Brescia nel 1998, figlia di una casalinga e di un imprenditore nel settore dei pavimenti, Ceretti entra nel mondo della moda da adolescente. A 14 anni partecipa al concorso Elite Model Look. Due anni dopo si trasferisce a New York, dove viene scelta da Dolce & Gabbana come volto delle campagne Autunno/Inverno e Beauty, oltre a debuttare sulle passerelle del marchio.

Da quel momento la sua carriera accelera rapidamente. Nel 2015 arriva la prima grande campagna per Giorgio Armani, seguita da una lunga serie di sfilate e collaborazioni con i principali brand internazionali, da Chanel a Dior, da Valentino a Louis Vuitton, fino a Versace, Ferragamo, Hermès e Givenchy.

La sua immagine diventa familiare anche al grande pubblico grazie alle copertine di Vogue in diverse edizioni internazionali e a campagne di forte visibilità, come quella di Fendi del 2017 accanto a Gigi e Bella Hadid. Nel 2021 approda alla televisione generalista come co-conduttrice della terza serata del Festival di Sanremo.

Sul piano personale, nel 2020 si sposa a Ibiza con il DJ Matteo Milleri, isola dove trascorre lunghi periodi dell’anno. La separazione arriva nel 2023. Nello stesso anno inizia la relazione con l’attore premio Oscar Leonardo DiCaprio, conosciuto al Festival di Cannes. Entrambi hanno mantenuto un profilo riservato, limitando le informazioni pubbliche sulla loro vita privata.