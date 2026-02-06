Amy Schumer mostra la perdita di peso sui social e respinge le critiche

Home / Social News / Amy Schumer mostra la perdita di peso sui social e respinge le critiche

Amy Schumer mostra sui social il risultato della sua perdita di peso e respinge le letture negative. Tra nuovi scatti, parole di orgoglio e una fase personale complessa, la comica rivendica salute, lavoro e autonomia.