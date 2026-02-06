Amy Schumer mostra la perdita di peso sui social e respinge le critiche
Amy Schumer mostra sui social il risultato della sua perdita di peso e respinge le letture negative. Tra nuovi scatti, parole di orgoglio e una fase personale complessa, la comica rivendica salute, lavoro e autonomia.
Amy Schumer ha deciso di esporsi senza filtri. A 44 anni, appena tornata single, l’attrice e comica ha condiviso su Instagram un servizio fotografico che mette in evidenza il suo dimagrimento, chiarendo subito il senso dell’operazione.
La prima immagine la ritrae sdraiata sopra un enorme orso di peluche, in una posa volutamente giocosa. Seguono altri scatti, tra cui una foto in bianco e nero ambientata in un contesto naturale. Foto diverse, unite da un messaggio diretto.
Nel testo che accompagna il post, Schumer spiega che pubblicare immagini di sé quando ci si sente forti e belle non è una richiesta d’aiuto, ma una celebrazione della vita e della salute. Un pensiero che l’attrice dedica anche alle madri single.
Nello stesso intervento, la protagonista di Life & Beth suggerisce alcuni libri ai suoi follower, tra cui “Fair Play” di Eve Rodsky e “The Amazing Generation” di Catherine Price, inserendo la condivisione personale in un racconto più ampio.
Spazio anche ai ringraziamenti professionali. Schumer elogia la fotografa Eliana Orly, definendola una presenza priva di ego e dotata di grande talento, sottolineando il clima di collaborazione dietro agli scatti.
Il post arriva a poche settimane dalla richiesta di divorzio da Chris Fischer, depositata il 6 gennaio dopo sette anni di matrimonio. La separazione era stata anticipata già nel dicembre 2025.
Secondo fonti vicine all’attrice, la rottura sarebbe maturata nel tempo, mentre Schumer stava lavorando al rilancio della carriera dopo una lunga pausa seguita alla nascita del figlio Gene Attell Fischer.
La ripartenza professionale si intreccia anche con il percorso fisico. Nel marzo 2025, Schumer aveva raccontato di aver ripreso farmaci per la perdita di peso dopo un’esperienza negativa con Wegovy, spiegando di aver ottenuto risultati positivi con Mounjaro.
Una fase di cambiamento che l’attrice sta affrontando pubblicamente, tra nuovi progetti, trasformazioni personali e la volontà di raccontarsi senza giustificazioni.