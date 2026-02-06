James Franco sveglia il coinquilino di David Dobrik e mette in palio 1.000 dollari
James Franco fa irruzione in una stanza alle prime ore del mattino e sveglia un ragazzo con una proposta surreale: mille dollari in cambio dei titoli di alcuni suoi film, davanti alle telecamere di David Dobrik.
Una sveglia decisamente fuori dal comune. James Franco si presenta seduto sul letto di John, coinquilino di David Dobrik, mentre il ragazzo dorme profondamente. L’attore lo scuote e gli lancia subito una sfida: elencare alcuni film della sua carriera per vincere mille dollari.
La scena si svolge durante una comparsa di Franco sul canale YouTube di Dobrik. L’idea iniziale è semplice: chiedere al ragazzo di citare tre film. Ma l’attore teme una risposta troppo facile, con riferimento immediato alla saga di Spider-Man, e alza l’asticella.
La richiesta diventa più impegnativa: cinque titoli, non tre. John si sveglia confuso, visibilmente spiazzato nel ritrovarsi Franco davanti agli occhi, ancora mezzo addormentato, mentre la telecamera riprende ogni reazione.
Il ragazzo parte bene e indovina i primi due film senza esitazioni. Poi però si blocca. I secondi passano, la pressione aumenta e le risposte non arrivano. Franco decide così di abbassare di nuovo il numero richiesto.
Si torna a tre film. Gli amici provano ad aiutarlo con suggerimenti sempre più evidenti, spingendolo verso Spider-Man. Ma John continua a non cogliere l’indizio, incapace di collegare le informazioni.
La scena si chiude tra risate e imbarazzo. Per smaltire il colpo, qualcuno scherza sul fatto che al ragazzo servirebbe proprio un po’ di Pineapple Express dopo quel risveglio improvviso.