Sinner sfida Alcaraz al Six Kings Slam: in palio un montepremi record da 6 milioni di dollari

Jannik Sinner è pronto a tornare in campo per la finale del Six Kings Slam di Riad, dove affronterà Carlos Alcaraz in un match che promette spettacolo e cifre da capogiro. L’azzurro arriva all’appuntamento da campione in carica, dopo aver battuto proprio lo spagnolo nell’ultima edizione del torneo.

Nonostante non faccia parte del calendario ufficiale ATP, il torneo saudita è diventato uno degli eventi più ambiti del panorama tennistico mondiale grazie al suo montepremi record, il più alto mai messo in palio in una competizione di tennis.

Leggi anche Sinner-Alcaraz, finale del Six Kings Slam: orario, precedenti e dove seguirla in diretta

Oltre a Sinner e Alcaraz, in campo sono scesi anche Novak Djokovic, Taylor Fritz, Alexander Zverev e Stefanos Tsitsipas, tutti invitati a partecipare a questo esclusivo evento. Solo per la presenza a Riad, ciascun giocatore ha ricevuto un gettone da 1,5 milioni di dollari.

Il premio più ricco, però, spetta al vincitore della finale: chi trionferà tra Sinner e Alcaraz porterà a casa altri 4,5 milioni di dollari. In caso di vittoria, Sinner arriverebbe così a un guadagno complessivo di 6 milioni di dollari, confermando il suo status di stella assoluta del tennis mondiale.