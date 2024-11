Bitcoin supera per la prima volta quota 80.000 dollari, spinto dalla vittoria di Trump

Il Bitcoin ha raggiunto per la prima volta la soglia degli 80.000 dollari, registrando un valore di 80.047 dollari sulla piattaforma di trading cripto 'Bitstamp'. Questo incremento del 4% rispetto al giorno precedente si inserisce in un trend settimanale positivo, con una crescita complessiva del 17%.

L'ascesa del Bitcoin è stata influenzata dalla recente vittoria di Donald Trump alle elezioni presidenziali statunitensi. Durante la campagna elettorale, Trump ha modificato la sua posizione sulle criptovalute rispetto al 2017, quando aveva espresso critiche nei confronti del Bitcoin. In occasione di una conferenza a Nashville dedicata alle valute digitali, ha promesso, in caso di vittoria, di mantenere il mercato delle criptovalute in gran parte non regolamentato e di ridurre i costi dell'energia elettrica utilizzata per il mining.

Queste dichiarazioni hanno alimentato l'ottimismo degli investitori, contribuendo all'aumento del valore del Bitcoin. La prospettiva di un mercato meno regolamentato e di costi energetici inferiori per il mining ha rafforzato la fiducia nella criptovaluta, spingendo il suo prezzo a nuovi massimi storici.

L'andamento del Bitcoin continua a essere monitorato con attenzione dagli operatori del settore, in attesa di ulteriori sviluppi che potrebbero influenzare il mercato delle criptovalute.