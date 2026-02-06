Bimbo resta solo alla festa di compleanno sull'Isola del Giglio, il video commuove i social

Un compleanno atteso per settimane si è trasformato in una giornata di silenzio e sedie vuote. Un bambino di 11 anni ha festeggiato da solo, mentre un video condiviso dalla madre ha acceso una reazione inattesa.

La torta era pronta, i palloncini gonfi, gli inviti consegnati a tutta la classe. Ma alla festa non si è presentato nessuno. Il protagonista è un bambino di 11 anni, chiamato Yousef per tutelarne l’identità, che ha trascorso il giorno del compleanno seduto davanti a una tavola imbandita senza amici.

L’episodio è avvenuto sull’Isola del Giglio, in provincia di Grosseto. Con il passare dei minuti, l’attesa si è trasformata in delusione. Le sedie sono rimaste vuote e il bambino non è riuscito a trattenere le lacrime, consolato solo dai genitori e dalla sorellina.

Leggi anche Meghan Markle balla incinta con Harry: il video spopola sui social per il compleanno di Lilibet

La madre, Maria, di origini islandesi, ha deciso di raccontare quanto accaduto pubblicando un video su TikTok. Nelle immagini si vede il figlio piangere nella sala della festa mentre lei prova a rincuorarlo, dicendogli che chi non si è presentato non può essere considerato un vero amico.

Il filmato si è diffuso rapidamente, raccogliendo migliaia di reazioni. Molti utenti hanno espresso solidarietà al bambino e indignazione per quanto successo, leggendo l’episodio come una forma di esclusione difficile da accettare.

Tra i messaggi arrivati ci sono stati anche quelli di diversi personaggi noti. Il cantante Aka7even ha scritto di voler partecipare a una nuova festa con alcuni amici, mentre Shade ha promesso di presentarsi portando dei biscotti fatti in casa.

Un pensiero affettuoso è arrivato anche dalla chef Rosy Chin, che ha invitato simbolicamente il bambino a cucinare insieme, ricordandogli che il suo valore non dipende da chi sceglie di esserci o meno in un determinato momento.