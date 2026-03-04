Can Yaman replica agli haters sul fisico e attacca gli invidiosi sui social

Can Yaman replica agli attacchi ricevuti sui social sul suo fisico dopo alcune nuove foto dalla palestra. L’attore turco respinge le accuse di chi parla di scorciatoie e ironizza sugli hater, ricordando il lavoro e la disciplina dietro i suoi allenamenti.

Il fisico di Can Yaman torna al centro delle discussioni sui social. L’attore turco, molto seguito su Instagram, ha pubblicato alcune immagini scattate dopo l’allenamento in palestra e si è ritrovato sommerso da commenti critici. Alcuni utenti hanno insinuato che il suo corpo muscoloso sia il risultato di scorciatoie o privilegi, scatenando la sua reazione.

Negli ultimi mesi Yaman aveva modificato molto il proprio aspetto per il ruolo di Sandokan nella nuova serie televisiva. Per interpretare il personaggio aveva perso circa dieci chili e ridotto la massa muscolare per ottenere un fisico più agile e scattante. Con la fine delle riprese è però tornato alla routine di allenamenti intensi, recuperando rapidamente la muscolatura che lo caratterizza.

Sul suo profilo Instagram l’attore ha condiviso un selfie a mezzo busto scattato dopo una sessione in palestra. Accanto alla foto ha riportato alcuni dei commenti comparsi sotto i suoi post: c’è chi sostiene che utilizzi sostanze dopanti, chi riduce tutto alla fortuna o al fatto di non svolgere lavori pesanti. Frasi che lo hanno spinto a rispondere pubblicamente.

Nel messaggio pubblicato online Yaman ha liquidato le accuse con parole dure, definendo quei commenti come quelli di “brutti mezzi ometti invidiosi”. Una risposta diretta agli utenti che mettono in dubbio il lavoro dietro il suo aspetto fisico.

L’attore, di solito piuttosto riservato sulla vita privata, ha ricordato più volte anche in diverse interviste che il suo corpo è frutto di allenamenti quotidiani. Secondo Yaman non esistono scorciatoie: dietro ogni trasformazione, ha spiegato, ci sono disciplina, costanza e molte ore di palestra.