Snoop Dogg e il curling, scoppia l'amore a Milano Cortina

Snoop Dogg scopre il curling a Cortina e diventa protagonista sul ghiaccio: tra allenamenti improvvisati, selfie mancati e tifo sugli spalti, il rapper entra nel clima olimpico verso Milano Cortina 2026.

Snoop Dogg si è preso la scena anche sul ghiaccio di Cortina, avvicinandosi al curling durante gli eventi che anticipano le Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026. Il rapper statunitense è arrivato come allenatore onorario della squadra olimpica Usa e inviato speciale della Nbc.

Tra una partita e l’altra, l’artista non si è limitato a osservare. Con Danny Casper, atleta del team americano, ha provato a “spazzare” una stone, muovendosi sul ghiaccio con atteggiamento da vero compagno di squadra e attirando l’attenzione di giocatori e pubblico.

In tribuna, Snoop Dogg ha seguito la vittoria degli statunitensi Cory Thiesse e Korey Dropkin nel doppio misto contro il Canada. Nella stessa sessione, gli scozzesi Bruce Mouat e Jennifer Dodds hanno superato la Svezia, incrociando poi il rapper a bordo campo.

Proprio con i due britannici è nato un siparietto diventato virale. Dopo un rapido incontro e uno scatto realizzato dallo staff dell’artista, Mouat e Dodds si sono ritrovati senza la foto sul telefono e hanno lanciato un appello pubblico per recuperare il selfie.

Dodds ha raccontato l’incontro come un momento quasi surreale, tra stupore e curiosità. Mouat ha aggiunto di essere rimasto colpito dal fatto che Snoop conoscesse già i loro nomi, segno di un interesse reale per il mondo del curling.

Non è la prima volta che il rapper si lega ai Giochi: dopo aver portato la fiamma olimpica ed essere stato tedoforo a Parigi, a Cortina ha confermato il suo ruolo di sostenitore degli sport olimpici, seguendo gare anche lontane dai riflettori.

La sua presenza sul ghiaccio ha lasciato il segno, rafforzando l’attenzione sul curling e contribuendo a creare un clima informale e partecipato attorno agli eventi in vista di Milano Cortina 2026.