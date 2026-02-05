Milano Cortina 2026, italiani in gara oggi: Constantini-Mosaner aprono con il curling, poi hockey e snowboard
Gli atleti italiani aprono il programma di Milano Cortina 2026 con curling, hockey femminile e snowboard. Dalla mattina alla sera, una giornata piena tra Cortina, Milano e Livigno, con dirette tv e streaming.
La prima giornata di gare per l’Italia Team alle Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026 parte dal ghiaccio di Cortina. A rompere il ghiaccio, in tutti i sensi, saranno i campioni olimpici e mondiali del doppio misto di curling, Stefania Constantini e Amos Mosaner, protagonisti assoluti a Pechino quattro anni fa.
La coppia azzurra scenderà in pista alle 10:05 al Cortina Curling Olympic Stadium per il debutto nel round robin contro la Corea del Sud. Un avvio subito impegnativo, seguito in serata dal secondo match di giornata: alle 19:05 Constantini e Mosaner torneranno sul ghiaccio per sfidare il Canada, una delle nazionali più temute della specialità.
Il tandem italiano arriva all’appuntamento olimpico con numeri che parlano da soli. La striscia di successi è aperta da 22 incontri consecutivi vinti, un dato che rafforza le ambizioni di medaglia fin dalle prime sessioni del torneo.
Nel pomeriggio l’attenzione si sposterà a Milano, dove alle 14:40 toccherà alla Nazionale femminile di hockey su ghiaccio. Le azzurre affronteranno la Francia nel match inaugurale del gruppo B, sul ghiaccio della Milano Santa Giulia Ice Hockey Arena.
Per l’Italia si tratta di un ritorno olimpico atteso vent’anni. L’ultima partecipazione risale infatti a Torino 2006, l’ultima edizione dei Giochi disputata in casa. Lo stesso discorso vale per la selezione maschile, che farà il proprio esordio più avanti nel torneo.
In serata spazio anche allo snowboard. A partire dalle 19:30, sulla neve del Livigno Snow Park, il giovane Ian Matteoli sarà impegnato nelle qualificazioni maschili del big air, specialità spettacolare che promette salti e rotazioni ad alta difficoltà.
Le gare della giornata saranno trasmesse in diretta televisiva su Rai Sport HD in diverse fasce orarie, con copertura estesa anche in streaming. Le Olimpiadi di Milano Cortina 2026 saranno visibili inoltre sulle principali piattaforme a pagamento dedicate allo sport.