Milano Cortina 2026, italiani in gara oggi: Constantini-Mosaner aprono con il curling, poi hockey e snowboard

Gli atleti italiani aprono il programma di Milano Cortina 2026 con curling, hockey femminile e snowboard. Dalla mattina alla sera, una giornata piena tra Cortina, Milano e Livigno, con dirette tv e streaming.