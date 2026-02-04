Milano Cortina 2026, Snoop Dogg tedoforo a sorpresa a Gallarate

A due giorni dalla cerimonia di apertura, il passaggio della fiamma olimpica regala un fuori programma inatteso: a Gallarate spunta Snoop Dogg, tra neve scenografica e folla in festa.

Il viaggio della fiamma olimpica verso Milano Cortina 2026 ha regalato una scena fuori copione. Durante la tappa di Gallarate, giovedì 4 febbraio, tra i tedofori è comparso a sorpresa Snoop Dogg, icona mondiale del rap, accolto da una folla numerosa e rumorosa.

L’artista statunitense ha percorso il tratto previsto di circa duecento metri, indossando la divisa ufficiale fornita dal comitato organizzatore. Ha avanzato con il suo stile inconfondibile, tra sorrisi, gesti al pubblico e continui scatti fotografici da parte dei presenti.

Leggi anche Uomo Gatto tedoforo, scoppia la polemica sui criteri per Milano Cortina 2026

Il passaggio del rapper ha trasformato la tappa in un piccolo evento. Selfie, applausi e qualche improvvisazione rap hanno accompagnato il tragitto della fiamma, inserendosi nel calendario che porta all’accensione del braciere, in programma il 6 febbraio.

A rendere la scena ancora più particolare, una nevicata artificiale pensata solo per effetto visivo. Fiocchi scenografici hanno fatto da sfondo al passaggio del tedoforo più inatteso, aggiungendo un tocco spettacolare al percorso della fiamma olimpica attraverso l’Italia.