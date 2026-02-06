Amal Clooney a Milano con stivali leopardati Versace prima delle Olimpiadi Invernali 2026

Amal e George Clooney sono arrivati a Milano alla vigilia delle Olimpiadi invernali 2026. Look sportivi ma curati, con Amal protagonista di una scelta di stile firmata Versace che non è passata inosservata.

Alla vigilia della cerimonia di apertura delle Olimpiadi invernali 2026, Amal e George Clooney sono stati avvistati all’aeroporto di Milano. L’arrivo non è passato inosservato, soprattutto per lo stile deciso e riconoscibile scelto dalla coppia.

Amal Clooney ha puntato su un outfit interamente firmato Versace, in linea con il Paese ospitante. Il look era composto da una minigonna nera, un top coordinato e un trench in cashmere dalla linea fluida, giocato tutto su toni scuri e materiali di pregio.

A catturare l’attenzione sono stati gli stivali al ginocchio con stampa leopardata, dotati di un tacco alto circa dieci centimetri, abbinati a una borsa Medusa della maison. Una scelta audace che ha dato carattere all’insieme senza appesantirlo.

George Clooney ha optato per un abbigliamento più sobrio e funzionale. Pantaloni e cappotto blu navy, una sciarpa nera e sneakers Adidas dal taglio casual hanno definito un look monocromatico e rilassato.

Il legame tra Amal Clooney e Versace non è una novità. L’avvocata per i diritti umani indossa spesso il marchio in occasioni pubbliche, tra gala, red carpet e eventi mondani, confermando una preferenza costante per l’estetica della casa di moda.

Con cittadinanze che spaziano tra Regno Unito, Libano e Francia, e un marito statunitense che ha recentemente ottenuto anche quella francese, resta aperta la curiosità su quale squadra sosterranno durante i Giochi. Di certo non manca il loro affetto per l’Italia, tra il Lago di Como e i grandi marchi della moda.