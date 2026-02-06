Milano Cortina 2026, Vonn rientra e chiude undicesima nella prova di discesa

Lindsey Vonn torna in pista nella prova di discesa olimpica e chiude undicesima, mostrando segnali incoraggianti nonostante l’infortunio. Davanti, una statunitense guida la classifica in una sessione segnata dalla nebbia.

Lindsey Vonn ha affrontato la prova di discesa femminile ai Giochi di Milano Cortina 2026 chiudendo con l’undicesimo tempo in 1’40’’33. La statunitense, 41 anni, è scesa con prudenza ma senza rinunciare a spingere nella parte alta del tracciato, gestendo invece il finale.

La campionessa americana si presenta ai Giochi dopo una lesione al legamento crociato e gareggia in condizioni tutt’altro che ideali. Nonostante questo, la sua prova ha mostrato una tenuta competitiva, senza forzare oltre il necessario.

Leggi anche Lindsey Vonn domina la mini-discesa di Zauchensee nella Coppa del Mondo femminile

Il miglior crono è stato firmato da Jacqueline Wiles, prima in 1’38’’94. Alle sue spalle la norvegese Kajsa Vickhoff Lie ha accusato 66 centesimi di ritardo, mentre la tedesca Kira Weidle-Winkelmann ha chiuso terza a 97 centesimi, pur saltando una porta.

Quarto posto a pari merito per le austriache Nina Ortlieb e Ariane Raedler, entrambe a 1’’02 dalla vetta. La prova ha visto diversi errori di linea, segno di un tracciato tecnico e reso più insidioso dalle condizioni meteo.

Tra le italiane, Sofia Goggia ha chiuso ottava con un distacco di 1’’17, precedendo Laura Pirovano, nona a 1’’24. Più indietro Federica Brignone, dodicesima a 1’’72, mentre Nicol Delago ha terminato al 19° posto.

Giornata più complicata per Elena Curtoni, 24ª a 2’’56, e per Nadia Delago, 28ª a 3’’10. La sessione è stata interrotta per circa un’ora a causa della nebbia e della visibilità ridotta, fattori che hanno inciso sull’andamento della prova.