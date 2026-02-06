Bimbi maltrattati in un asilo nido di Benevento, divieto di dimora per cinque insegnanti
Bambini molto piccoli intimiditi e maltrattati in un asilo nido di Benevento: le indagini dei carabinieri hanno portato a misure cautelari per cinque insegnanti, dopo immagini e testimonianze raccolte nelle aule.
I bambini si proteggevano il volto con le mani appena vedevano arrivare un’insegnante. Un gesto istintivo, ripetuto, che ha attirato l’attenzione degli investigatori impegnati nell’inchiesta su un asilo nido di Benevento.
Le indagini dei carabinieri, coordinate dalla Procura, hanno portato all’esecuzione di un’ordinanza del gip che dispone il divieto di dimora per cinque educatrici, laiche e religiose, accusate di concorso in maltrattamenti aggravati ai danni di minori.
I fatti riguardano bambini tra i 10 mesi e i 3 anni, alcuni dei quali non avevano ancora iniziato a camminare. Secondo la ricostruzione, gli episodi si sarebbero verificati all’interno delle aule e sono stati documentati dalle telecamere installate nella struttura.
Dalle immagini e dagli accertamenti emergono condotte ripetute: piccoli immobilizzati alle sedie con i vestiti o trattenuti a lungo nei passeggini, offese rivolte all’abbigliamento, al fisico o persino al nome.
In diversi casi sarebbero state usate anche le mani, con schiaffi alla nuca, strattoni ai capelli e spintoni, fino a far cadere a terra bambini ancora in fase di gattonamento.
Gli inquirenti contestano anche punizioni considerate improprie e l’uso della forza per obbligare i bambini a mangiare o a dormire, senza rispettarne i tempi e le condizioni.
L’inchiesta è partita dalla denuncia presentata dal rappresentante di una cooperativa attiva nel settore socio-educativo, che ha segnalato comportamenti anomali all’interno dell’asilo.