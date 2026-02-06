Bimbi maltrattati in un asilo nido di Benevento, divieto di dimora per cinque insegnanti

Bambini molto piccoli intimiditi e maltrattati in un asilo nido di Benevento: le indagini dei carabinieri hanno portato a misure cautelari per cinque insegnanti, dopo immagini e testimonianze raccolte nelle aule.