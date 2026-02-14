Incidente a Bitonto, morto un 17enne dopo lo schianto contro un albero

Un’auto a noleggio esce di strada nella notte a Bitonto: muore un ragazzo di 17 anni, feriti gravemente gli altri due giovani a bordo. Indagini in corso sulle cause dello schianto.

Tragedia nella notte a Bitonto, in provincia di Bari, dove un incidente stradale ha causato la morte di un ragazzo di 17 anni e il ferimento di altri due giovani. Lo schianto è avvenuto intorno alle 2 del mattino del 14 febbraio.

La vittima è Gianvito Carelli, seduto sul lato passeggero anteriore di una Jeep Renegade. L’auto, risultata a noleggio, era guidata da un 19enne, con un altro amico di 18 anni a bordo. Per cause ancora da chiarire, il conducente ha perso il controllo del veicolo.

Secondo una prima ricostruzione, la vettura ha urtato prima un muretto a secco, poi una recinzione, fino a terminare la corsa contro un ulivo ai margini della carreggiata. L’impatto è stato particolarmente violento.

I soccorsi del 118, arrivati sul posto, hanno trovato il 17enne in condizioni disperate. Nonostante i tentativi, per lui non c’è stato nulla da fare. Gli altri due giovani sono stati trasportati d’urgenza in ospedale.

L’18enne è ricoverato al Policlinico di Bari con politraumi, mentre il 19enne si trova all’ospedale Di Venere, dove sono in corso accertamenti clinici, tra cui test tossicologici e alcolemici. Entrambi sono in codice rosso, ma non risultano in pericolo di vita.

I carabinieri stanno lavorando per ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto e chiarire le responsabilità.