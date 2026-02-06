Sonos | A San Valentino, ascolta solo quello che conta

Tra notifiche continue, chiamate che si sovrappongono e rumori di fondo che accompagnano ogni spostamento, le nostre giornate scorrono spesso a un volume troppo alto. Anche i momenti di pausa finiscono per essere frammentati e interrotti, mai davvero dedicati a sé stessi. In questo scenario, il vero lusso non è cercare il silenzio assoluto, ma riuscire a riprendere il controllo dell’ascolto, scegliendo consapevolmente cosa far entrare e cosa lasciare fuori.

È proprio qui che entrano in gioco le Sonos Ace, le cuffie over-ear progettate per offrire un’esperienza di ascolto immersiva e controllata, ideale per chi desidera ridurre il caos esterno senza rinunciare alla qualità. Non si tratta di “spegnere” il mondo, ma di viverlo meglio, isolandosi quando serve e concentrandosi su ciò che conta davvero. Un’idea di regalo diversa dal solito, pensata per offrire a chi ami un momento tutto suo, fatto di ascolto, comfort e relax, che accompagna la quotidianità. Le Sonos Ace offrono un suono ricco ed equilibrato grazie a driver dinamici personalizzati, capaci di valorizzare ogni contenuto con bassi profondi, medi definiti e alti cristallini. L’audio spaziale con Dolby Atmos, abbinato al rilevamento dinamico della posizione della testa, crea una scena sonora tridimensionale naturale e coinvolgente, particolarmente efficace durante la visione di film e serie TV.

La cancellazione attiva del rumore si adatta in tempo reale all’ambiente circostante, mentre la modalità Awarenness (Trasparenza) consente di restare consapevoli di ciò che accade intorno senza dover togliere le cuffie. Il design ergonomico, pensato per l’ascolto prolungato, utilizza materiali morbidi e una vestibilità confortevole anche per lunghe sessioni. L’autonomia arriva fino a 30 ore, con controlli fisici intuitivi direttamente sulle cuffie e funzioni intelligenti come la pausa automatica quando vengono rimosse. Grazie alla funzione TV Audio Swap, l’audio della TV può essere trasferito direttamente alle cuffie Sonos Ace, permettendo di godersi film e serie in totale immersione anche in ambienti condivisi.

In occasione di San Valentino, da venerdì 6 a domenica 22 febbraio, Sonos Ace nella raffinata colorazione nera diventano il regalo ideale per sorprendere chi ami. Un’esperienza d’ascolto capace di rendere ogni momento più intenso e personale e che, durante il periodo promozionale, è disponibile al prezzo suggerito di 369 euro anziché 449 euro. Le cuffie sono disponibili nello store sonos.nital.it e presso i migliori rivenditori autorizzati per rendere l’ascolto e la condivisione della musica ancora più speciali, ogni giorno.