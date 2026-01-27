San Valentino - Withings celebra l’amore che dura nel tempo

Nel periodo più romantico dell’anno, i grandi classici non mancano mai: fiori, cioccolatini, una cena speciale. Regali capaci di emozionare, ma spesso destinati a durare solo una sera. Accanto a questi, però, esistono scelte diverse: regali che entrano nella quotidianità, accompagnano ogni giorno e continuano a prendersi cura di chi li riceve ben oltre il 14 febbraio.

Per celebrare la festa degli innamorati, Withings lancia una promozione dedicata alla gamma ScanWatch, attiva dal 2 al 15 febbraio, trasformando San Valentino nell’occasione ideale per regalare – o regalarsi – un alleato concreto per la salute di ogni giorno.

La promozione coinvolge diversi modelli della famiglia ScanWatch, pensati per rispondere a esigenze e stili di vita differenti:

ScanWatch Light è il modello più essenziale e leggero della gamma, pensato per chi desidera uno smartwatch ibrido discreto e facile da indossare ogni giorno. Integra il monitoraggio continuo della frequenza cardiaca, l’analisi automatica del sonno e il riconoscimento di oltre 40 attività fisiche, offrendo una lettura chiara del proprio benessere quotidiano tramite l’app Withings. Grazie all’autonomia fino a 30 giorni, consente un utilizzo continuativo senza la necessità di ricariche frequenti. Disponibile nelle colorazioni Rose Gold, White e Black.

ScanWatch 2 amplia le funzionalità offrendo un monitoraggio della salute ancora più completo e continuo. Integra il controllo costante della frequenza cardiaca con segnalazione di eventuali anomalie, la possibilità di eseguire un ECG su richiesta, la misurazione dell’ossigeno nel sangue (SpO2) e l’analisi del sonno. Grazie al sensore TempTech24/7, consente inoltre di rilevare le variazioni di temperatura corporea durante la giornata, supportando una lettura approfondita dei principali parametri vitali. L’autonomia può raggiungere i 30 giorni. ScanWatch 2 è disponibile nelle colorazioni Rose Gold, Black e White nel formato da 38 mm, e in Black nel formato da 42 mm.

ScanWatch Nova è il modello di punta della gamma Withings, pensato per chi cerca uno smartwatch ibrido che unisca funzioni avanzate di monitoraggio della salute e un design ispirato all’orologeria di alta gamma. Monitora frequenza cardiaca, sonno, respirazione, ossigeno nel sangue (SpO2) e variazioni di temperatura corporea, riconoscendo automaticamente oltre 40 attività fisiche, con un’autonomia che può arrivare fino a 30 giorni. Il design richiama quello di un moderno diver, con cassa in acciaio, vetro zaffiro e ghiera in ceramica, ed è disponibile nelle colorazioni Green, Black e Blue. Per chi desidera un tocco di eleganza in più, c’è lo ScanWatch Nova Brilliant Edition, che mantiene le stesse funzionalità avanzate con finiture più pregiate e si distingue per le colorazioni Brilliant Silver e Brilliant Gold, pensate per chi mette lo stile al primo posto.

Disponibilità e prezzi

Durante il periodo promozionale, attivo dal 2 al 15 febbraio, i prodotti

Withings citati nel comunicato sono disponibili sul mercato italiano ai seguenti prezzi:

Scanwatch Light: 209 € anziché 249,95 €

anziché 249,95 € ScanWatch 2: 289 € anziché 349,95 €

anziché 349,95 € ScanWatch Nova Brilliant e ScanWatch Nova Brilliant Edition: 519 € anziché 599,95 €

L’intera gamma è disponibile su Hinnovation by Nital, distributore ufficiale per l’Italia.