SAN VALENTINO 2023: ALL YOU NEED IS LOVE!

La festa più romantica dell'anno sta per arrivare e per l'occasione ecco le migliori proposte da parte di Funko, Loungefly e Nintendo per sorprendere il propio partner!



DILLO CON UN FUNKO!



Le iconiche figure in vinile di vestono di rosa in occasione della festa più romantica dell’anno. Ben 10 nuovi personaggi tratti da Star Wars vengono raffigurati in versione romantica con messaggi d’amore incisi sulla base. È il regalo perfetto per gli amanti della saga più famosa del cinema. Loungefly invece, il brand di zaini, borse e portafogli presenta per questo San Valentino la linea dedicata al classico Disney “Il piccolo sarto coraggioso”. Realizzati in pelle vegana solo il regalo ideale per chi vuole portare sempre con se le proprie passioni!

VIAGGIA CON IL TUO PARTNER IN DREAM LAND

Il paffuto eroe rosa più amato dei videogiochi fa il suo ritorno... in formato deluxe! In Kirby’s Return to Dream Land Deluxe per la famiglia di console Nintendo Switch dovrete aiutare il misterioso Magolor insieme ai vostri amici. Potendo giocare in multiplayer locale è il gioco perfetto per una serata in coppia!



