Arianna Fontana, la portabandiera azzurra a Milano Cortina 2026

Arianna Fontana guiderà l’Italia nella cerimonia inaugurale di Milano Cortina 2026. A San Siro porterà il tricolore insieme a Federico Pellegrino, coronando una carriera olimpica unica.

Arianna Fontana sarà una delle figure simbolo dei Giochi di Milano Cortina 2026. Venerdì 6 febbraio toccherà a lei sfilare con il tricolore nella cerimonia di apertura allo stadio di San Siro, in coppia con il fondista Federico Pellegrino. A Cortina d’Ampezzo il ruolo sarà affidato a Federica Brignone e Amos Mosaner.

Nata a Sondrio il 14 aprile 1990, Fontana ha legato la propria carriera ai Giochi olimpici come nessun’altra atleta italiana. Con 11 medaglie conquistate, è la più decorata di sempre nella storia azzurra alle Olimpiadi.

Leggi anche Federica Brignone portabandiera dell'Italia a Milano Cortina 2026

Il debutto arrivò prestissimo, a Torino 2006. Aveva 15 anni e 10 mesi quando vinse il bronzo nella staffetta 3.000 metri di short track, diventando la più giovane italiana a salire su un podio olimpico. Da lì è iniziata una lunga serie di successi.

Nel suo palmarès spiccano due ori nei 500 metri, centrati a Pyeongchang 2018 e Pechino 2022. A questi si aggiungono 13 medaglie ai Mondiali, di cui un oro, e 34 titoli europei con 18 vittorie.

Fontana ha iniziato a pattinare a quattro anni e Milano Cortina rappresenta un nuovo capitolo speciale. È l’unica atleta italiana ad aver già ricoperto il ruolo di portabandiera in due edizioni olimpiche, dopo l’esperienza del 2018.

Ripensando ai suoi primi Giochi, ha raccontato di quanto fosse inconsapevole a Torino 2006, quando era ancora una ragazzina. Oggi affronta l’Olimpiade di casa con una maturità diversa e obiettivi chiari, consapevole del valore di gareggiare davanti al pubblico italiano.

Verso Milano Cortina 2026 l’approccio resta lo stesso: preparazione massima e attenzione a una gara alla volta. L’atmosfera delle competizioni in Italia, assente da anni nel circuito, è vista come una spinta in più per affrontare le sfide decisive.