Jessica Simpson mostra il figlio Ace: a 12 anni è già più alto di lei

Jessica Simpson ha condiviso uno scatto con il figlio dodicenne Ace che mostra quanto sia cresciuto. L’immagine racconta un momento familiare tenero, sullo sfondo di una fase di cambiamento anche nella vita privata della cantante.

In una foto pubblicata sulle sue Instagram Stories, Jessica Simpson appare accanto al figlio Ace, che a soli 12 anni la supera già in altezza. L’immagine, semplice e affettuosa, ha colpito per il evidente scatto di crescita del ragazzo.

La cantante ha accompagnato lo scatto con una frase diretta: il dodicenne è ormai “molto più alto della sua mamma”. Ace indossa una divisa sportiva della Sierra Canyon School, dettaglio che lascia pensare a una foto scattata al termine di una partita.

Leggi anche Tortolì : Pakistano ferisce la ex e uccide il figlio di lei

Nel momento immortalato, il ragazzo bacia la madre sulla testa, mentre in sottofondo risuona “Stand By Me” di Ben E. King, scelta musicale che rafforza il tono intimo e familiare della scena.

Ace è il secondogenito di Simpson, che è anche madre di Maxwell, 13 anni, e della più piccola Birdie, di 6. I tre figli sono nati dal matrimonio con l’ex giocatore NFL Eric Johnson.

Simpson e Johnson hanno annunciato la separazione a gennaio, dopo dieci anni di matrimonio e mesi di voci sulla crisi. Nonostante la rottura, hanno trovato rapidamente un equilibrio nella gestione dei figli.

Secondo persone vicine alla famiglia, la priorità resta il benessere dei bambini. I due continuano a collaborare come genitori, mantenendo rapporti civili e frequenti contatti.

Negli ultimi mesi, l’ex coppia è stata vista insieme in più occasioni pubbliche, tra cui un’esibizione a Las Vegas di Ashlee Simpson, sorella di Jessica.

Durante le festività, la cantante ha raccontato di aver trascorso il Giorno del Ringraziamento insieme a Johnson, riuniti a casa della madre. Un momento condiviso che segna il primo Thanksgiving passato insieme dopo l’annuncio della separazione.