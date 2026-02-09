Carlo Conti, il figlio Matteo compie 12 anni: il messaggio del conduttore

Il conduttore ha festeggiato il dodicesimo compleanno del figlio Matteo con un messaggio affettuoso sui social, condividendo uno scatto di famiglia e parole dedicate al percorso di crescita del ragazzo.

Dodici candeline e una dedica carica di affetto. Carlo Conti ha scelto i social per celebrare il compleanno del figlio Matteo, che domenica 8 febbraio ha compiuto 12 anni. Il conduttore ha pubblicato una foto che ritrae la famiglia unita, accompagnandola con parole pensate per il futuro del ragazzo.

Nel messaggio, Conti ha ricordato al figlio che lui e la madre gli saranno sempre accanto nel cammino della vita. Una frase semplice, ma intensa, che racconta il legame profondo tra genitori e figlio e il valore che la famiglia ha assunto negli anni per il presentatore.

Solo pochi giorni prima, ospite in televisione, il conduttore aveva spiegato come la nascita di Matteo abbia cambiato le sue priorità. Con maggiore serenità economica e professionale, ha deciso di rallentare con il lavoro per dedicare più tempo alla vita privata e alla crescita del figlio.

Alla celebrazione si è unita anche la mamma, Francesca Vaccaro, con un lungo messaggio condiviso online. Un pensiero rivolto all’uomo che Matteo diventerà, fatto di rispetto, amore e attenzione verso gli altri, valori che lei stessa ha detto di voler trasmettere giorno dopo giorno.