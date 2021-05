Tortolì : Pakistano ferisce la ex e uccide il figlio di lei

Ha ferito con un coltello la sua ex fidanzata di 50 anni e ha ucciso ildi 19 anni della donna, che era intervenuto per difenderla. È successo a, in Ogliastra. L'assassino, undi 29 anni, è poi fuggito ed è ricercato. Recentemente era stato arrestato per maltrattamenti e gli era stato vietato di avvicinarsi alla donna. Sarebbe entrato in casa sua durante la notte. La donna è rimasta gravemente ferita ed è ricoverata in ospedale.

Mirko Farci era il nome del ragazzo di 20 anni ucciso all'alba a Tortolì da un pachistano di 29 anni. L'uomo, ora ricercato, era un ex compagno della madre della vittima, Paola Piras, 50 anni. Anche lei è stata accoltellata dall'uomo ed è rimasta gravemente ferita. La donna è stata soccorsa dal 118 ed ora è ricoverata all'ospedale di Lanusei.

Secondo le prime informazioni, il ragazzo ha cercato di proteggere sua madre dalla furia omicida del suo ex compagno. Che nella notte ha fatto irruzione nella casa della donna in via Monsignor Virgilio. Violando così il provvedimento del divieto di avvicinamento che gli era stato imposto dai giudici di Lanusei per maltrattamenti alla donna. L'uomo è in fuga ed è ricercato dalla polizia.

