Margot Robbie e la frase sul marito alla première di Cime Tempestose fa esplodere i rumors su Jacob Elordi

Alla première di Cime Tempestose, una battuta di Margot Robbie sul marito accende i social. Le parole dell’attrice, legate all’uscita del film a ridosso di San Valentino, fanno esplodere voci su un possibile rapporto aperto e sull’intesa con Jacob Elordi.

L’uscita del nuovo adattamento di Cime Tempestose finisce al centro del gossip ancora prima di arrivare in sala. A far discutere è Margot Robbie, protagonista e produttrice del film, apparsa sul red carpet in occasione della première. Una sua risposta leggera, nata parlando della data di distribuzione, ha acceso una raffica di commenti online.

Il film arriverà al cinema il 13 febbraio, vigilia di San Valentino. Robbie ha spiegato di considerarlo un titolo perfetto per una serata tra amiche, tra cocktail e un po’ di leggerezza. Poi ha aggiunto che lo vedrebbe anche con suo marito, oppure con qualcun altro, proprio il giorno della festa degli innamorati. Una frase detta con tono ironico, ma bastata a far partire interpretazioni ben diverse.

L’attrice è sposata con il produttore Tom Ackerley, ma negli ultimi mesi l’attenzione dei tabloid si è concentrata soprattutto sul rapporto con il collega Jacob Elordi, che nel film veste i panni di Heathcliff. I due condividono molte scene e, secondo chi ha seguito le riprese, tra loro sarebbe nata una sintonia evidente già sul set.

Alla première diversi presenti hanno notato sguardi d’intesa e un atteggiamento molto affiatato tra Robbie ed Elordi. Dettagli che, sommati alla battuta sul marito, hanno alimentato l’idea che tra finzione e realtà il confine sia diventato sottile. Sui social c’è chi parla apertamente di relazione aperta, mentre altri invitano a non prendere alla lettera parole dette per scherzo.

Al momento non esistono conferme ufficiali né da parte dell’attrice né dai rispettivi portavoce. Restano solo indiscrezioni e supposizioni, mentre l’attenzione intorno al film continua a crescere anche fuori dallo schermo.