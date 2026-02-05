Margot Robbie, look gotici e haute couture per il tour di Wuthering Heights

Margot Robbie porta in tour stampa l’estetica gotica di Cime tempestose: abiti couture, gioielli storici e richiami diretti al romanzo di Emily Brontë accompagnano l’uscita del film diretto da Emerald Fennell.

Il tour promozionale di Margot Robbie entra nel vivo e ogni uscita pubblica diventa un omaggio visivo all’atmosfera cupa e romantica di “Wuthering Heights”. L’attrice, insieme allo stylist Andrew Mukamal, costruisce una serie di outfit che richiamano abiti, simboli e suggestioni del romanzo ottocentesco di Emily Brontë.

Il film, diretto da Emerald Fennell e interpretato anche da Jacob Elordi, arriverà al cinema il 13 febbraio. In attesa dell’uscita, l’attenzione si concentra sugli abiti scelti per il red carpet e gli eventi stampa, dove moda e letteratura si intrecciano in modo evidente.

Tra i look più scenografici spicca un abito Schiaparelli Haute Couture, abbinato a un anello Fred Leighton, orecchini Lorraine Schwartz e alla celebre collana Taj Mahal di Cartier appartenuta a Elizabeth Taylor, un gioiello dal forte valore storico che rafforza l’estetica d’epoca.

In un’altra apparizione, l’attrice ha scelto un completo firmato Dilara Findikoglu, composto da top, pantaloni e borsa coordinati, portato sotto un cappotto Chanel. A completare l’insieme, scarpe Paris Texas, occhiali Gentle Monster x Maison Margiela e gioielli Jessica McCormack.

Un ulteriore richiamo diretto al mondo delle sorelle Brontë arriva con un abito Dilara Findikoglu impreziosito da orecchini e anello Jessica McCormack e spille Boucheron. Al polso, Robbie ha indossato un bracciale da lutto appartenuto a Charlotte Brontë, proveniente dal Brontë Parsonage Museum, dettaglio che lega il guardaroba promozionale alla storia reale della famiglia di scrittrici.