Superenalotto, numeri vincenti e quote del concorso di giovedì 5 febbraio

Nessun “6” né “5+1” nell’estrazione del Superenalotto di giovedì 5 febbraio. Dieci giocatori centrano il “5” e portano a casa oltre 18mila euro ciascuno, mentre il jackpot continua a crescere e raggiunge quota 116,6 milioni.

Nell’estrazione del Superenalotto di giovedì 5 febbraio non sono stati realizzati né il “6” né il “5+1”. Sono invece dieci le giocate che hanno centrato il “5”, con una vincita di 18.371,53 euro per ciascun biglietto premiato. Il jackpot per il prossimo concorso sale così a 116,6 milioni di euro.

La combinazione estratta è 6, 8, 26, 27, 57, 90. Numero Jolly 41, Numero SuperStar 30. Le vincite del gioco variano in base ai numeri indovinati e all’ammontare complessivo del montepremi. In linea generale, con due numeri si incassano circa 5 euro, con tre si sale a 25 euro, con quattro a circa 300 euro.

Il premio cresce in modo netto con il “5”, che in media vale intorno a 32mila euro, mentre il “5+1” può superare i 600mila euro. Per partecipare basta una colonna, cioè una combinazione di sei numeri, al costo di 1 euro. L’opzione SuperStar aggiunge 0,50 euro a colonna.

La giocata minima è quindi di 1,50 euro con SuperStar. Chi sceglie di compilare più colonne deve moltiplicare il numero delle combinazioni per il costo unitario. Esistono anche sistemi a caratura che permettono di suddividere la spesa tra più persone, fino a un massimo di 27.132 colonne complessive.

Le vincite possono essere controllate tramite l’app ufficiale del gioco. Online è disponibile anche un archivio con i numeri estratti e i premi assegnati nelle ultime 30 estrazioni, utile per verificare eventuali schedine non ancora controllate.