I numeri vincenti del Superenalotto di oggi

Per il concorso n°50 le estrazioni del Superenalotto di martedì 26 aprile hanno dispensato 618.468 premi, per un totale di 4.477.696 € vinti senza che, tuttavia, siano stati realizzati nessun 6 o 5+1. Centrato il 5 da 67.000 euro da tre giocatori mentre il premio del 4, di 485 euro, è stato assegnato a ben 485 giocatori. Il jackpot del Superenalotto sale così per la prossima estrazione di giovedì 28 aprile alla ragguardevole cifra di oltre 197 milioni di euro.

Di seguito i numeri estratti al Superenalotto oggi martedì 26 aprile 2022:

20 - 44 - 62 - 64 - 67 - 68

Numero Jolly: 79

Numero Superstar: 40

La tabella dei numeri ritardatari vede al primo posto il numero 90 in ritardo da 84 concorsi seguito dal numero 12 assente da 56 e, al terzo posto, dal numero 70 che latita da 51 estrazioni. Fuori dal podio, il numero 78 non estratto da 44 concorsi, il 19 mancante da 43 concorsi e il 4 in ritardo di 39 estrazioni. A chiudere la classifica dei dieci numeri più ritardatari il numero 82 che latita da 37 estrazioni, il numero 10 assente da 36 concorsi e il 26 mancante da 35 estrazioni.

Per quanto riguarda il numero Superstar è il 34 a farsi attendere da ben 383 estrazioni.

Secondo la smorfia napoletana il numero il 90, uno dei più conosciuti della smorfia, rappresenta la paura. Confidiamo che il terrore faccia scappare presto fuori dall’urna questo numero ritardatario. Il secondo dei numeri ritardatari, il 12, il dizionario dei sogni campano associa ‘e surdate, cioè il soldato, la figura militare che interviene in scene di guerra o di violenza. Si spera che questo numero smetta di battagliare con l’urna e si decisa a essere estratto. Infine, al terzo dei numeri ritardatari, il 70, la smorfia napoletana collega il palazzo, un edificio in muratura particolarmente imponente. Speriamo non sia necessario scalare un palazzo per vedere uscire questo numero alla prossima estrazioni ma solo il prossimo concorso saprà darci la risposta.

Giocare al SuperEnalotto è semplice e veloce. Occorre scegliere sei numeri compresi tra 1 e 90, con una puntata minima di 1€ e attendere una delle tre estrazioni settimanali, il martedì, giovedì e sabato alle ore 20.00. Durante ogni estrazione viene estratto, fra le restanti 84 sfere, anche un numero Jolly. Se si indovinano cinque dei sei numeri principali più il Jolly si vince il premio della categoria “5+Jolly”, nota anche come “5+1”.

Per aumentare ulteriormente le probabilità di vincita è possibile aggiungere il numero SUPERSTAR, anch’esso è un numero compreso tra 1 e 90 estratto in modo casuale, al costo di soli 0,50€ in più per ogni combinazione, decidendo se abbinare il SUPERSTAR a una sola combinazione o a tutte quelle giocate.

Per verificare se hai vinto consulta le estrazioni del Superenalotto.

Altre News per: numerivincentisuperenalottooggi