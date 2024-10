Superenalotto - estrazione e numeri vincenti del 29 ottobre 2024

Nell'estrazione del Superenalotto di oggi, 29 ottobre 2024, non sono stati centrati né il '6' né il '5+'; tuttavia, sono stati registrati sei vincitori di '5', ciascuno dei quali ha portato a casa oltre 28 mila euro. Le vincite nel SuperEnalotto possono variare a seconda del numero di numeri indovinati, che possono andare da un minimo di 2 a un massimo di 6, incluso il '5+'.

In linea generale, le vincite si distribuiscono come segue: per 2 numeri indovinati si ottiene circa 5 euro, per 3 numeri si vincono circa 25 euro, con 4 numeri si guadagnano circa 300 euro e per 5 numeri indovinati il premio si avvicina ai 32 mila euro. Il premio per il '5+' si attesta intorno ai 620 mila euro.

La giocata minima per partecipare al SuperEnalotto prevede l'acquisto di una colonna, ovvero una combinazione di 6 numeri, mentre la giocata massima può arrivare fino a 27.132 colonne. Questo è possibile grazie ai sistemi a caratura, dove ogni giocata ha un costo di 1 euro, mentre l'opzione per aggiungere il numero Superstar ha un costo aggiuntivo di 0,50 euro. Pertanto, il costo per una schedina con Superstar ammonta a 1,50 euro. Per chi decide di giocare più colonne, il costo totale è calcolato moltiplicando il numero delle colonne per 1,50 euro.

È possibile verificare le vincite attraverso l'App del SuperEnalotto, che offre anche un archivio online per controllare i numeri e i premi delle ultime 30 estrazioni.

La combinazione vincente di oggi è: 6, 17, 26, 35, 57, 64. Il numero Jolly è 14 e il numero Superstar è 23. Con questa estrazione, il jackpot per il prossimo concorso raggiunge i 24,7 milioni di euro.

Queste informazioni possono essere verificate sui siti ufficiali di gioco, dove si possono anche trovare dettagli sui vincitori e i premi distribuiti per ogni categoria.