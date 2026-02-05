Irruzione antidroga in Australia, ma in casa spunta uno zoo con coccodrillo e 38 serpenti

Blitz antidroga in Australia: gli agenti scoprono un’abitazione trasformata in rifugio per decine di animali esotici e domestici. In una camera da letto c’era persino un coccodrillo. Sequestrate droga, armi e specie protette.

Un controllo per droga si è trasformato in una scena surreale. La polizia del Nuovo Galles del Sud ha fatto irruzione nell’abitazione di un uomo di 39 anni nella zona rurale di Collombatti, oltre 400 chilometri a nord di Sydney, trovando stanze piene di animali di ogni tipo.

In camera da letto gli agenti si sono trovati davanti un coccodrillo marino lungo circa 1,2 metri. Nella stessa casa c’erano 38 serpenti, tra cui un cobra, 19 lucertole, 3 ricci, 28 cani e 9 gatti. Gli animali erano distribuiti in vari ambienti, in condizioni che hanno richiesto l’intervento dei servizi veterinari.

L’operazione era partita il 4 febbraio, quando gli agenti avevano fermato il veicolo del 39enne, un Toyota Hilux bianco. Dai controlli si è arrivati alla perquisizione dell’abitazione il giorno successivo.

All’interno è stato scoperto anche un impianto idroponico con oltre 52 piante di cannabis e quasi 11 chilogrammi di foglie già raccolte. Il valore stimato della droga sequestrata sfiora i 51mila euro. In casa era presente inoltre un fucile.

Gli animali sono stati sequestrati e affidati a strutture specializzate per le cure e la custodia. Per l’uomo sono scattate accuse legate a possesso di armi, droga e commercio illegale di animali, oltre ad altri otto capi d’imputazione per traffico o tentato traffico di specie protette e coltivazione di cannabis oltre i limiti consentiti. La libertà su cauzione è stata negata.