Casa infestata dai serpenti in Montana, una famiglia trova rettili nel salotto e sotto il pavimento

Una famiglia del Montana ha scoperto che la casa appena acquistata era piena di serpenti. I rettili spuntano dal pavimento e dalle fondamenta, fino a sei volte al giorno, costringendo i proprietari a demolire parte dell’abitazione.

Quella che sembrava una semplice presenza occasionale si è trasformata in un incubo quotidiano per una famiglia del Montana rurale. Callie, 27 anni, vive con il marito e i loro tre figli in una vecchia fattoria acquistata alcuni anni fa. Dopo i primi avvistamenti, la coppia ha capito che i serpenti non entravano per caso nell’abitazione, ma arrivavano direttamente dalle fondamenta della casa.

Il primo episodio risale al dicembre del 2020. Callie stava andando a prendere la figlia di sei mesi quando ha notato un serpente sul pavimento del soggiorno. A sorprenderla era stato soprattutto il periodo dell’anno. In pieno inverno non immaginava di trovare rettili in casa, così lei e il marito avevano pensato a un caso isolato legato alla vecchia struttura della fattoria.

Con il passare dei mesi, però, gli avvistamenti sono aumentati. Durante l’estate la situazione è peggiorata rapidamente. In una sola occasione la famiglia ha trovato quattro serpenti contemporaneamente nel salotto. Oggi, secondo il racconto della donna, capita di vedere fino a cinque o sei rettili al giorno uscire dalle fondamenta o comparire vicino all’ingresso del seminterrato.

All’esterno dell’abitazione il numero sarebbe persino più alto. In primavera, racconta Callie, ne sono stati contati otto vicino alla porta di casa. La famiglia ha iniziato a sospettare che sotto la proprietà ci fosse una vera tana di serpenti.

I rettili presenti nella fattoria sono serpenti giarrettiera, una specie non velenosa e considerata innocua per l’uomo. Nonostante questo, la convivenza continua a creare forte disagio. Callie ha spiegato di avere paura ogni volta che entra in cucina o attraversa alcune stanze della casa, temendo di trovarsi improvvisamente un serpente davanti.

Nel tentativo di fermare l’infestazione, la famiglia ha provato diversi rimedi. Sono stati utilizzati repellenti in polvere, schiume isolanti e trappole adesive sistemate durante la notte vicino alla cucina e agli ingressi. Nessuna soluzione, però, è riuscita a bloccare definitivamente i rettili.

Negli ultimi giorni sono iniziati lavori più radicali sulla fattoria. I proprietari hanno deciso di rifare parte delle fondamenta, isolare le pareti e demolire completamente il bagno per chiudere ogni possibile apertura utilizzata dai serpenti per entrare in casa.

I tre bambini sembrano vivere la situazione con meno paura rispetto ai genitori. Continuano a giocare all’aperto normalmente, anche se evitano di avvicinarsi ai rettili trovati vicino alla proprietà.