Nikita Perotti rompe il silenzio su Andrea Delogu e smentisce il flirt con Greta Zuccarello

Battute dirette e chiarimenti senza giri di parole: Nikita Perotti interviene in tv per mettere fine alle voci su Andrea Delogu e sul presunto flirt con Greta Zuccarello, riportando tutto su un piano di normalità.

Nessun gossip costruito e nessuna storia nascosta. Ospite nel programma televisivo La volta buona, Nikita Perotti ha deciso di chiarire pubblicamente il suo rapporto con Andrea Delogu, allontanando le interpretazioni circolate nelle ultime settimane.

Il ballerino ha ripreso una vecchia intervista della conduttrice, in cui lei raccontava come spesso siano le donne a farsi avanti. Un tema che Perotti ha commentato con ironia, spiegando come la reazione di molti uomini sia comprensibile.

Secondo Perotti, restare colpiti da Andrea Delogu è quasi inevitabile. Durante Ballando con le Stelle, però, il loro rapporto era esclusivamente professionale. Lui era il suo maestro e questo imponeva rispetto e distacco.

Oggi la conduttrice ha una relazione stabile. Perotti ha raccontato di aver conosciuto anche il compagno di lei, descrivendolo come una persona piacevole e affabile, senza lasciare spazio a sottintesi.

Il ballerino ha poi affrontato le voci che lo hanno collegato a Greta Zuccarello, professoressa de L’Eredità. Ha spiegato che si sono incontrati durante il programma La porta magica e che il loro rapporto si limita a qualche caffè e a una collaborazione artistica.

Nessuna relazione sentimentale, nessun segreto. Perotti ha ribadito che, se fosse impegnato, non avrebbe problemi a dirlo apertamente, chiudendo così ogni speculazione.