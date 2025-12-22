Andrea Delogu pensa già a Ballando con le stelle: promessa a Nikita Perotti e messaggio a Francesca Fialdini

Andrea Delogu, dopo la vittoria a Ballando con le stelle, già pensa al futuro televisivo. La conduttrice mantiene un rapporto stretto con Nikita Perotti e invia un messaggio a Francesca Fialdini, indicando nuovi progetti e ambizioni.

La vittoria nella ventesima edizione di Ballando con le stelle sembra non aver chiuso il capitolo televisivo di Andrea Delogu. La conduttrice, reduce dal trionfo su Rai 1, guarda già oltre la pista che l’ha vista protagonista grazie al lavoro condiviso con il maestro Nikita Perotti, con cui si è creato un legame solido e autentico, nato tra prove e coreografie e spesso frainteso dal pubblico.

Sui social, Delogu ha commentato con entusiasmo l’idea di vedere Perotti impegnato nella prossima stagione con una nuova partner. Ricondividendo il post di un utente su X, ha lanciato una promessa chiara: sarà pronta a mobilitare la rete per sostenerlo e spingerlo verso un’altra vittoria, confermando il supporto al ballerino anche lontano dal palco.

Non è mancato poi un pensiero rivolto a Francesca Fialdini, arrivata seconda nella finale insieme a Giovanni Pernice. Nelle storie Instagram, Delogu ha pubblicato uno scatto che le ritrae abbracciate, ricordando l’impegno condiviso per arrivare fino all’ultimo appuntamento e ringraziando i rispettivi maestri per il percorso affrontato.

Tra le righe, anche una promessa personale alla collega: ritrovarsi lontano dalle telecamere, nel solito bar, per recuperare le energie dopo settimane intense di gara, con la complicità di chi ha condiviso fatica e adrenalina fino all’ultima danza.