Asilo degli orrori ad Asti: bambini maltrattati e insultati, sospese due maestre

Strattonamenti, umiliazioni, insulti e un clima di terrore quotidiano. È quanto avrebbero subito alcuni bambini di un asilo paritario di Asti, secondo quanto documentato dai carabinieri attraverso un’attività investigativa condotta con l’ausilio di microspie installate all’interno della struttura.

Le indagini hanno portato alla luce comportamenti gravi e reiterati da parte di due insegnanti. Il giudice per le indagini preliminari, su richiesta della Procura, ha emesso nei loro confronti una misura cautelare di interdizione temporanea dall’esercizio dell’attività didattica in tutte le scuole di ogni ordine e grado. Le due donne sono indagate per il reato di maltrattamenti in concorso ai danni dei minori a loro affidati.

Secondo gli inquirenti, le vessazioni avvenivano all’interno degli spazi destinati ai bambini in età prescolare. Le registrazioni audio e video raccolte dai militari mostrerebbero piccoli costretti a rimanere fermi nei propri posti a tavola mediante strattoni, altri puniti senza motivo e obbligati a sedersi per terra, isolati in un angolo della stanza.

Le immagini restituirebbero un clima pesante: urla, metodi educativi bruschi, insulti continui e, in alcuni casi, offese con connotazioni razziste. In un episodio, una bambina sarebbe stata nutrita con un alimento prelevato da un sacco della spazzatura. In un altro, una delle maestre avrebbe aperto gli zaini dei piccoli e assaggiato le pietanze preparate dalle mamme per i propri figli.

Le indagini, ancora in corso, hanno scosso profondamente la comunità locale, portando all’adozione immediata dei provvedimenti cautelari per tutelare l’incolumità e il benessere psicologico dei bambini coinvolti.