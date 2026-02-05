Bandai Namco Entertainment Europe annuncia oggi che l'acclamato JRPG TALES OF ARISE arriverà su Nintendo Switch 2 il 22 maggio 2026 con Tales of ARISE - Beyond the Dawn Edition . Questa versione includerà il gioco base, nonché il contenuto aggiuntivo "Beyond the Dawn", con nuove missioni e diversi oggetti di gioco.

Per scaricare il trailer:

Leggi anche SnowRunner arriverà a maggio su Nintendo Switch

https://youtu.be/mfh4BkhUr_w

Tales of ARISE immerge i giocatori in un conflitto tra due mondi. Per 300 anni, Rena ha regnato su Dahna, sfruttandone le risorse e privandone gli abitanti di dignità e libertà. La storia inizia con due individui, nati in mondi diversi, ma ognuno intento a cercare di cambiare il proprio destino e creare un nuovo futuro. Includendo un vario cast di personaggi, un sistema di combattimento intuitivo e gratificante, e una storia avvincente ambientata in un mondo lussureggiante, Tales of ARISE offre un'esperienza JRPG di altissimo livello.

I giocatori seguiranno Alphen, un uomo mascherato, privo di memoria e incapace di sentire dolore, che si trova a confrontarsi con Shionne, una ragazza afflitta da una maledizione che infligge agonia su ogni cosa che tocca. Impareranno a conoscersi a vicenda e incontreranno un variegato cast di alleati per affrontare alcuni potenti avversari, i Lord di Rena, così da liberare Dahna.

Tales of ARISE - Beyond the Dawn Edition è ora preordinabile in edizione fisica su Nintendo Switch 2 e sarà disponibile dal 22 maggio 2026. È possibile preordinare anche Tales of ARISE - Beyond the Dawn Premium Edition , che include un Premium Upgrade Pack e alcuni contenuti aggiuntivi. Tales of Arise è già disponibile per PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X|S, Xbox One e PC.