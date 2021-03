SnowRunner arriverà a maggio su Nintendo Switch

La fisica realistica, i camion fuoristrada, le tonnellate di fango e neve e tutti i contenuti di SnowRunner arriveranno su Nintendo Switch il 18 maggio. Mettetevi alla guida di celebri veicoli fuoristrada – riprodotti in ogni minimo dettaglio - di Ford, Chevrolet e Freightliner - per esplorare un vastissimo open world selvaggio e inospitale.

L’esperienza di gioco off-road definitiva è in arrivo per Switch!

Preparatevi a superare fango, acque torrenziali, neve e laghi ghiacciati ovunque voi siate. Espandete e personalizzate la vostra flotta di veicoli fuoristrada con potenziamenti e accessori, tra cui una speciale presa d’aria per il motore per l’attraversamento di torrenti e pneumatici con catene per la neve.

SnowRunner arriverà il 18 maggio per Nintendo Switch

, ulteriori informazioni saranno presto disponibili.

Sono già aperte le prenotazioni della versione fisica di SnowRunner per Switch

, questo videogioco è già disponibile per le piattaforme PC (Epic Game Store), Xbox One e PlayStation 4.

