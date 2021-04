SnowRunner arriverà su Nintendo Switch a maggio

Preparati a conquistare la natura selvaggia ovunque tu sia





SnowRunner ti mette alla guida di veicoli potenti mentre conquisti ambienti estremamente vasti con la simulazione del terreno più avanzata di sempre. Guida 40 veicoli di marchi come Ford, Chevrolet e Freightliner mentre lasci il segno in un mondo aperto e selvaggio. Guarda il trailer di lancio di Switch e gustati un primo assaggio delle innumerevoli sfide che ti aspettano!





Preparati a superare fango, acque torrenziali, neve e laghi ghiacciati ovunque tu sia. Espandi e personalizza la tua flotta di veicoli fuoristrada con potenziamenti e accessori, tra cui una speciale presa d’aria per il motore per l’attraversamento di torrenti e pneumatici con catene per la neve.

Guida il tuo fuoristrada da solo o con i tuoi amici in modalità coop per 4 giocatori ed espandi la tua esperienza di gioco con il Season Pass e tanti altri contenuti scaricabili!

Affronta ambienti estremi in dozzine di enormi mappe dall’Alaska alla Russia, in un motore di gioco dalla fisica altamente avanzata e con 40 veicoli da sbloccare, aggiornare e personalizzare

SnowRunner

per Nintendo Switch sarà disponibile dal 18 maggio. Pre-ordinalo nei migliori negozi di videogiochi. SnowRunner è disponibile ora per le piattaforme PC, Playstation 4 e Xbox One.

