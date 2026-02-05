GeForce NOW - sei anni di cloud gaming

Al via un mese di festeggiamenti che parte da questo GFN Thursday, con 10 nuovi titoli subito disponibili in streaming

GeForce NOW celebra sei anni di cloud gaming e apre ufficialmente il suo settimo anno con un mese interamente dedicato alle celebrazioni. Un traguardo importante, costruito su oltre un miliardo di ore di gioco in streaming, che segna non un punto di arrivo, ma l’inizio di una nuova fase ancora più ambiziosa.

Per tutto il mese di febbraio, la festa continua con nuovi giochi, nuovi modi di giocare su ogni dispositivo e ancora più opportunità per portare la potenza RTX su ogni schermo di casa. Il cloud non è mai stato così accessibile, potente e pronto all’azione.

I festeggiamenti partono questo GFN Thursday con 24 nuovi giochi in arrivo nel corso del mese e 10 titoli già disponibili in streaming questa settimana , guidati dal debutto di Delta Force di Team Jade e PUBG: BLINDSPOT di KRAFTON.

Delta Force arriva su GeForce NOW, portando nel cloud operazioni di estrazione ad alto rischio e spettacolari battaglie su larga scala con armi combinate, permettendo alle squadre di entrare in azione praticamente ovunque. PUBG: BLINDSPOT propone invece una nuova interpretazione tattica 5v5 dell’universo PUBG, con visuale dall’alto, mappe compatte, round rapidi e un gameplay fortemente orientato al lavoro di squadra, tutto immediatamente accessibile in streaming, senza download pesanti né lunghe attese.

Scopri le novità di questa settimana:

Indika (Nuova uscita su Xbox , disponibile su Game Pass, 3/02)

Menace (Nuova uscita su Steam e Xbox , disponibile su Game Pass, 5/02, ottimizzato GeForce RTX 5080-ready)

World of Warcraft: Burning Crusade Classic Anniversary Edition (Nuova uscita su Battaglia.net , 5/02)

PUBG: BLINDSPOT (Nuova uscita su Steam , 5 febbraio, ottimizzato GeForce RTX 5080-ready)

Carmageddon: Rogue Shift (Nuova uscita su Steam , 6/02, ottimizzato GeForce RTX 5080-ready)

Delta Force ( vapore )

Fallout Shelter ( Steam )

Little Nightmares Enhanced Edition ( Steam) e Xbox , disponibile su Game Pass)

Roadcraft ( Xbox , disponibile su Game Pass)

Wildgate ( Epico Negozio di giochi )

Oltre alle novità di questa settimana, Menace, PUBG: BLINDSPOT e Carmageddon: Rogue Shift, anche questo titolo sarà ottimizzato GeForce RTX 5080-ready:

HumanitZ ( Steam )

Date un’occhiata ai giochi che arrivano sul cloud a febbraio: