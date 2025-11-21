GeForce NOW porta il cloud gaming ai massimi livelli

In arrivo 9 titoli questa settimana nel Cloud!

Il cloud gaming sta raggiungendo nuovi livelli di potenza. GeForce NOW Ultimate, basato sulla rivoluzionaria architettura NVIDIA Blackwell, porta le prestazioni di una GPU GeForce RTX 5080 su praticamente qualsiasi dispositivo, direttamente dal cloud. Il risultato? Frame rate altissimi, latenza ridotta, modalità competitive fino a 360 fps e uno streaming dalla qualità cinematografica che ridefinisce la fedeltà visiva.

L’aggiornamento Blackwell RTX è ormai vicino al completamento: stiamo per celebrare la diffusione globale dei server GeForce RTX 5080 con nuove rewards, concorsi dedicati e, naturalmente, ancora più giochi da giocare in streaming dal cloud. A partire da questo GFN Thursday, gli utenti possono riscattare reward in-game per Borderlands 4 e Guild Wars 2.

I nuovi utenti Chromebook, invece, possono iniziare subito con un GeForce NOW Chromebook Fast Pass, che garantisce streaming immediato senza pubblicità e senza tempi di attesa. Inoltre, questa settimana arrivano anche 9 nuovi giochi nel cloud, tra cui Apollo Justice: Ace Attorney Trilogy di Capcom, mentre il nuovo titolo ottimizzato per GeForce RTX 5080 è Star Wars Outlaws.

Tutti parlano di Ultimate: ecco cosa ne pensa 2K: “Con GeForce NOW Ultimate, lo streaming di altissimo livello è davvero ovunque”, ha dichiarato Sean Haran, responsabile delle partnership e delle licenze di 2K. “Chiunque può vivere la gloria di Borderlands 4 con una grafica mozzafiato e un gameplay impeccabile grazie ai server GeForce RTX 5080, anche senza dispositivi di ultima generazione. Entra nel cloud e gioca con impostazioni elevate, a casa o in movimento.”

Ecco l'elenco dei giochi della settimana:

SpongeBob SquarePants: Titans of the Tide (Nuova uscita su Steam, 18 novembre)

Long Drive North (Nuova uscita su Steam, 18 novembre)

Demonschool (Nuova uscita su Steam, 19 novembre)

Moonlighter 2: The Endless Vault (Nuova uscita su Steam e Xbox, disponibile su Game Pass, 20 novembre)

Monsters Are Coming! Rock & Road (Nuova uscita su Steam e Xbox, disponibile su Game Pass, 20 novembre)

Prologue: Go Wayback! (Nuova uscita su Steam, disponibile dal 20 novembre)

The Crew Motorfest (Nuova uscita su Xbox, disponibile su PC Game Pass, 20 novembre)

Apollo Justice: Ace Attorney Trilogy (Steam)

Sacred 2 Remaster (Steam)

GeForce RTX 5080-ready game: