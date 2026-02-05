Andrea Delogu - Nikita Perotti: Se la vedi per la prima volta ti manca il respiro

Il ballerino ripercorre il rapporto con la conduttrice dopo Ballando con le stelle, chiarisce le voci sul loro legame e parla della sua vita sentimentale tra amicizie, nuove conoscenze e possibili collaborazioni future.

Nikita Perotti è tornato in televisione come ospite a La volta buona e ha ripreso il filo del racconto sul rapporto che lo lega ad Andrea Delogu, conosciuta durante Ballando con le stelle, dove insieme hanno conquistato la vittoria. Un’intesa forte, nata sulla pista da ballo e rimasta nel tempo.

Nei giorni scorsi la conduttrice aveva raccontato, durante un’intervista nel podcast di Gianluca Gazzoli, che spesso gli uomini fanno fatica ad avvicinarsi a lei. Una confessione che Perotti ha commentato con ironia nello studio di Caterina Balivo, spiegando che l’impatto con Delogu può lasciare senza parole.

Leggi anche Ballando con le stelle – Nikita Perotti dedica un messaggio speciale ad Andrea Delogu a La volta buona

Secondo il ballerino, il fatto di essere più giovane e di ricoprire il ruolo di maestro ha reso naturale il loro primo approccio. Da lì è nato un legame che, nonostante le chiacchiere circolate in passato, non ha mai superato i confini dell’amicizia.

Perotti ha anche parlato della vita privata della conduttrice, oggi legata ad Alessandro Marziali. I due si conoscono e il ballerino non ha nascosto la sua stima, definendolo una presenza positiva accanto a lei.

Spazio poi alle voci su un possibile nuovo interesse sentimentale. Perotti ha raccontato di aver conosciuto Greta, professoressa de L’Eredità, durante La porta magica. Tra loro ci sono stati scambi e progetti artistici, come una coreografia da realizzare insieme, senza però confermare una relazione.

Il ballerino ha chiarito di non avere nulla da nascondere e che, in caso di un legame ufficiale, non avrebbe problemi a dirlo apertamente.