Ballando con le stelle – Nikita Perotti dedica un messaggio speciale ad Andrea Delogu a La volta buona

Nikita Perotti, maestro di Andrea Delogu a Ballando con le stelle, ha inviato un messaggio carico di affetto alla sua partner durante il collegamento con La volta buona. “Andrea è una persona magnifica, fantastica”, ha dichiarato il ballerino, raccontando quanto il loro legame sia diventato profondo nel corso delle settimane.

Perotti ha spiegato di tenere moltissimo alla conduttrice e di aver sentito il bisogno di starle vicino, soprattutto dopo la tragedia che l’ha colpita. Poche settimane fa, infatti, Andrea Delogu ha perso il fratello Evan, 18 anni, in un incidente in moto avvenuto a Bellaria, in Romagna. Un dolore enorme affrontato anche grazie al sostegno costante del suo maestro.

Il rapporto nato tra i due va oltre il semplice percorso televisivo. Durante i giorni più difficili, Perotti è rimasto accanto alla conduttrice, dando vita a un’intesa che si riflette pienamente sul palco. L’ultima esibizione, ispirata a Dirty Dancing, ha mostrato tutta la forza del loro feeling artistico, uno dei più apprezzati dal pubblico della trasmissione condotta da Milly Carlucci.

“Farò di tutto e per sempre per farle tornare il sorriso”, ha aggiunto Perotti dal salotto di La volta buona, ribadendo quanto consideri speciale la collega. Il ballerino ha poi ammesso di puntare alla vetta del programma, pur sentendosi già vincitore “dal primo giorno” in cui ha incontrato Andrea.