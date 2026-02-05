Gemma Galgani defilata a Uomini e Donne: richiamo di Maria De Filippi e ruolo sempre più ridotto

Gemma Galgani perde centralità a Uomini e Donne: nelle ultime registrazioni interviene poco, resta ai margini e riceve un richiamo diretto da Maria De Filippi. Il suo futuro nel trono over appare sempre più incerto.

Negli studi di Uomini e Donne l’aria è cambiata e a notarlo sono stati soprattutto gli spettatori più fedeli. Nelle ultime registrazioni del trono over, Gemma Galgani appare spesso in secondo piano, con pochi interventi e senza più la consueta centralità al centro studio.

La dama torinese, presenza storica del programma da oltre diciassette anni, vive una fase complicata che sembra riflettersi anche nello spazio che le viene riservato. Il motivo principale resta il legame mai risolto con Mario Lenti, uomo che ha ribadito più volte di non provare sentimenti nei suoi confronti.

Nonostante le chiusure, Gemma continua a mostrarsi emotivamente coinvolta. Nei giorni scorsi ha parlato apertamente di questo rapporto anche fuori dal programma, arrivando a definirlo come una relazione, un racconto che però non trova riscontro nei fatti emersi in studio.

Questo atteggiamento avrebbe provocato una reazione netta da parte di Maria De Filippi. Durante le ultime puntate registrate, la conduttrice avrebbe rimproverato Gemma per il modo in cui tratta i nuovi cavalieri, spesso accolti con freddezza o evidente distacco.

Alcuni uomini scesi per conoscerla hanno manifestato disagio, tra cui Mauro, che ha raccontato di essersi sentito ignorato nonostante un approccio corretto. Una situazione che ha spinto la conduttrice a intervenire, facendo notare come Gemma sembri respingere chi mostra interesse sincero.

Secondo le anticipazioni, nelle prossime puntate la dama arriverà a mettere in discussione la sua permanenza nel programma. Un’ipotesi che trova conferma anche nel poco spazio che le viene riservato nelle registrazioni più recenti.

La sensazione è che la redazione abbia deciso di concentrare l’attenzione su altre storie del trono over, lasciando Gemma in una posizione sempre più marginale rispetto al passato.