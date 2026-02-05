Cuccioli strappati alle madri e stipati in auto: fermato traffico illecito sull'A4, venti cani salvati

Venti cuccioli sottratti alle madri e trasportati in condizioni critiche sono stati intercettati sull’autostrada A4 dalla polizia stradale. Due uomini denunciati, animali messi in salvo e affidati alle cure veterinarie.

Erano stati separati dalle madri a pochi giorni dalla nascita e caricati uno sull’altro all’interno di un’auto. Sedici barboncini e quattro volpini sono stati recuperati dalla polizia stradale di San Donà di Piave lungo l’autostrada A4, durante un controllo su una Mercedes con targa prova proveniente dalla Slovenia.

I cuccioli viaggiavano in condizioni incompatibili con il loro stato di salute e con l’età. Secondo gli accertamenti, erano destinati al mercato illegale degli animali da compagnia, con un valore complessivo stimato oltre i 30mila euro.

A bordo del veicolo c’erano due uomini, entrambi denunciati per maltrattamento e traffico illecito di animali. L’intervento ha permesso il sequestro immediato dei cani e l’attivazione delle procedure di tutela previste dalla normativa.

Dopo il recupero, i cuccioli sono stati sottoposti a controlli veterinari e successivamente trasferiti in una struttura di accoglienza nel Trevigiano. Qui stanno ricevendo assistenza e cure, in attesa dell’affidamento a nuove famiglie.

L’operazione si inserisce nel contrasto a un sistema organizzato che sfrutta la vendita illegale di animali, spesso trasportati attraverso confini nazionali senza garanzie sanitarie né documentazione adeguata.