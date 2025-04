Incidente mortale sull'A4 tra Latisana e Portogruaro: auto travolge cantiere, due vittime

Incidente mortale sull'A4 tra Latisana e Portogruaro: auto travolge cantiere, due vittime

Due persone sono morte in un grave incidente stradale avvenuto intorno alle 10:15 di mercoledì 30 aprile sull’autostrada A4, nel tratto a tre corsie tra Latisana e Portogruaro in direzione Venezia. Un’auto ha travolto un cantiere temporaneo allestito per la manutenzione delle barriere centrali, colpendo due mezzi: uno appartenente ad Autostrade Alto Adriatico e uno di una ditta esterna.

Il cantiere era stato installato sulla corsia tre, la più veloce, all’altezza del chilometro 452 poco prima del casello di Portogruaro. L’area di lavoro era segnalata da un chilometro e delimitata da coni, con traffico regolare e circa 600 passaggi orari. Secondo una prima ricostruzione, l’auto ha sfondato la segnaletica, abbattuto i coni, urtato più volte le barriere centrali e si è schiantata contro il mezzo fermo di Autostrade Alto Adriatico, che a sua volta ha tamponato il secondo veicolo della ditta esterna.

Le due vittime sono gli occupanti dell’auto che ha causato l’impatto. Sul posto sono intervenuti il personale del 118, i vigili del fuoco, squadre di Autostrade Alto Adriatico e i mezzi per il soccorso meccanico. Attualmente si registrano code e rallentamenti tra Latisana e Portogruaro in direzione Venezia. Ulteriori aggiornamenti su traffico e viabilità sono disponibili sui siti infoviaggiando.it e autostradealtoadriatico.it, sull’app Infoviaggiando, sui canali social di WhatsApp e Telegram di Autostrade Alto Adriatico e al numero verde gratuito 800996099.

