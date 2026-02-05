Trump rilancia l'arco monumentale a Washington: più alto di quello di Parigi

Donald Trump rilancia l’idea di un grande arco monumentale a Washington, pensato come simbolo nazionale e destinato a superare per dimensioni quello di Parigi. Il progetto divide architetti e storici.

Donald Trump torna a parlare di un grande monumento simbolico da costruire nella capitale degli Stati Uniti. L’obiettivo è realizzare un arco monumentale a Washington D.C., concepito come segno di rinascita estetica e identitaria del Paese.

Intervistato da NBC News, l’ex presidente ha spiegato di voler restituire fascino e solennità agli spazi pubblici americani. Per Trump, prestigio e bellezza sono elementi da riportare al centro del paesaggio urbano nazionale.

Il progetto ipotizzato prevede una struttura collocata lungo le rive del Potomac, con un’altezza di circa 76 metri. Una misura che supererebbe nettamente i 50 metri dell’Arco di Trionfo di Parigi, spesso citato come termine di confronto.

Secondo quanto riferito dal Washington Post, diversi esperti di architettura hanno espresso perplessità sulle proporzioni dell’opera. L’arco risulterebbe più alto sia della Casa Bianca sia del Lincoln Memorial, con il rischio di creare uno squilibrio visivo rispetto al contesto circostante.

Non mancano però valutazioni di segno opposto. Alcuni storici vedono con favore l’idea di un arco trionfale nella capitale americana, ritenendolo coerente con la tradizione monumentale delle grandi capitali occidentali.