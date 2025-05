Sinner si congratula con Alcaraz e rilancia la sfida: Ora sei il più forte, ma ci rivediamo a Parigi

Jannik Sinner si è arreso in finale agli Internazionali d’Italia 2025, battuto da Carlos Alcaraz in due set sul Centrale del Foro Italico. La sfida decisiva del Masters 1000 di Roma, disputata oggi, domenica 18 maggio, ha visto trionfare lo spagnolo, al termine di una prestazione solida e dominante sulla terra battuta.

"Bravo Carlos, ci rivedremo a Parigi"

Durante la cerimonia di premiazione, Sinner ha voluto rendere omaggio all’avversario con parole sincere e sportive: “Parlo in italiano? Ok, capisci. Bravo Carlos, complimenti a te e alla tua squadra”, ha detto il numero uno italiano, “avete fatto un grandissimo lavoro e sei il giocatore da battere a Parigi. In questo momento sei il più forte, soprattutto sulla terra”.

L’altoatesino ha poi ringraziato il suo staff: “Abbiamo affrontato tre mesi difficili, essere arrivati fino a qui è un risultato. Ci siamo allenati duramente, e possiamo essere fieri: abbiamo vinto un trofeo speciale, anche se volevamo quell’altro. Questo torneo è il più speciale per me e per tutti gli italiani”.

Sinner ha anche voluto celebrare il successo del tennis azzurro: “Jasmine ha vinto sia il singolare che il doppio, io e Lorenzo Musetti abbiamo dato il massimo nel tabellone maschile. Siamo davvero un grande gruppo”.

Non sono mancati momenti di leggerezza, come il riferimento al fratello: “Un grazie speciale alla mia famiglia e ai miei amici. Mio fratello oggi non è venuto, è andato a Imola a vedere la Formula 1”, ha scherzato Sinner, “grazie anche al pubblico straordinario: mi avete dato tanta energia e tanto coraggio. Ho dato tutto”.

Alcaraz elogia Sinner: "Un esempio di dedizione"

Anche Carlos Alcaraz ha voluto rendere omaggio al rivale, riconoscendone la determinazione e lo spirito: “Sei stato fuori tre mesi, so quanto sia stato duro per te, la tua famiglia e il tuo team. Ma sei tornato con una prestazione incredibile, raggiungendo la finale. Hai fatto qualcosa di straordinario”, ha dichiarato il campione spagnolo. “La tua dedizione al lavoro è ammirevole, sei un esempio per tutti. E non mi stancherò mai di dirlo”.