Natale: Il presepe più alto del mondo è quello di Alicante

Un presepe altopiù di 18 metri in Spagna ha ottenuto in un sol colpo due Guinness World Records come il presepe più alto e più grande del mondo.

Il presepe installato da Jose Manuel Garcia nella Plaza del Ayuntamiento di Alicante è stato esaminato virtualmente da un giudice dei Guinness dei primati, che ha stabilito che è il presepe più alto del mondo, nonché il più grande presepe per area.

La scena della natività è costituita da una statua di San Giuseppe alta 18 metri con due statuette più piccole di Maria e Gesù bambino .Il precedente detentore del record per il presepe più alto era un'altra installazione messicana che misurava poco più di 5 metri nel punto più alto.