Fabrizio Corona sparisce dai social, profili oscurati dopo le segnalazioni

La scomparsa improvvisa dai social di Fabrizio Corona apre interrogativi sulle decisioni delle piattaforme. Profili rimossi senza avvisi, dopo settimane di contenuti controversi e segnalazioni per presunte violazioni.

Nel giro di poche ore Fabrizio Corona è sparito dai social network. Il suo account Instagram non è più visibile e al suo posto compare la dicitura “account rimosso”. Stessa sorte per il profilo legato a Falsissimo, il format online che l’ex paparazzo usava come principale canale di diffusione.

Nessun avviso pubblico e nessuna comunicazione preventiva. L’oscuramento è arrivato all’improvviso, a poche ore dalla pubblicazione dell’ultima puntata di Falsissimo, rilanciata come di consueto proprio su Instagram.

Negli ultimi tempi il format aveva alzato ulteriormente i toni, con attacchi diretti a Mediaset e ad Alfonso Signorini. Contenuti che avrebbero innescato una serie di segnalazioni e diffide indirizzate alle piattaforme digitali.

La rimozione dei profili non sarebbe legata a un provvedimento penale. A pesare, invece, una recente inibitoria del Tribunale civile di Milano e le contestazioni per presunti contenuti diffamatori, secondo quanto filtra da ambienti vicini al caso.

In questo quadro, le piattaforme avrebbero deciso di intervenire applicando le proprie policy interne su diffamazione, diritto d’autore, tutela della privacy e dignità personale, scegliendo una linea prudenziale per evitare possibili conseguenze legali.

Dopo le segnalazioni presentate da Mediaset, l’oscuramento avrebbe seguito un effetto a catena, con la rimozione progressiva di video, clip e profili riconducibili a Corona. Al momento, l’unico canale ancora attivo risulterebbe essere quello YouTube.

Non si tratterebbe quindi di una censura disposta da un giudice, ma di una decisione tecnica delle piattaforme, che operano secondo regolamenti interni spesso più stringenti delle sentenze.

Sulla vicenda è intervenuto anche l’avvocato Ivano Chiesa, legale di Corona, che ha parlato di un caso delicato per la libertà di espressione, sottolineando come non siano stati chiariti i motivi precisi della rimozione.

Per ora i profili restano offline, in attesa di eventuali sviluppi o contromosse.