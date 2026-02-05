Secondo video speciale per Crimson Desert

Pearl Abyss pubblica un secondo video di presentazione che mette in evidenza il combattimento e la progressione in Crimson Desert

Questo ultimo video mette in mostra Crimson Desert le meccaniche di combattimento distintive di e i sistemi di crescita flessibili, enfatizzando le scelte dei giocatori sia in termini di stili di combattimento che di percorsi di sviluppo delle abilità. Il combattimento di Crimson Desert è prevalentemente plasmato dalle decisioni dei giocatori. Oltre alle armi e alle abilità ottenute attraverso la progressione del personaggio, i giocatori possono adattarsi a ogni incontro, ad esempio utilizzando diverse cavalcature e, in situazioni di combattimento, sfruttando l'ambiente a proprio vantaggio.

I giocatori possono impugnare un vasto arsenale di armi, tra cui spada e scudo, lancia, spadone, ascia e diverse armi a distanza, ognuna con punti di forza e tattiche di combattimento distinti. Le armi possono essere acquistate, scoperte durante l'esplorazione, ottenute come ricompensa per aver sconfitto boss e completato missioni, o create direttamente dal giocatore.

Il combattimento fluido di Crimson Desert offre la possibilità di concatenare combo utilizzando una vasta gamma di combattimenti corpo a corpo, calci, prese e mosse di combattimento armato. Le armi possono anche essere potenziate con effetti elementali come fuoco e ghiaccio, aggiungendo profondità strategica e rendendo gli scontri più intensi.

Tempismo e consapevolezza della situazione sono fondamentali per il successo. Leggendo i movimenti e gli schemi di attacco del nemico, i giocatori possono eseguire parate e schivate con la massima precisione, creando al contempo aperture per contrattacchi che possono ribaltare le sorti del combattimento.

La progressione del personaggio è guidata dai frammenti dell'Abisso, una risorsa chiave utilizzata per sbloccare e potenziare le abilità. I ??frammenti possono essere ottenuti sconfiggendo potenti boss o scoperti nel mondo di Pywel, mentre alcune abilità possono essere apprese direttamente attraverso l'esplorazione o completando determinate missioni.

Armi ed equipaggiamento possono essere potenziati utilizzando materiali ottenuti tramite l'estrazione mineraria, gli incontri con i boss, il completamento di missioni ed esplorazioni. I giocatori possono personalizzare ulteriormente il proprio stile di gioco combinando attributi bonus ed effetti speciali sull'equipaggiamento. Alcuni boss rilasciano anche equipaggiamento e costumi esclusivi e, in alcuni casi, consentono ai giocatori di utilizzare abilità distintive legate a quegli incontri.

Crimson Desert uscirà in tutto il mondo il 19 marzo, simultaneamente su tutte le piattaforme. I preordini sono attualmente disponibili tramite il sito web ufficiale o direttamente su PlayStation 5 , Xbox Series X|S , Steam , Apple Mac ed Epic Games Store .