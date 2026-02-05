Salvador festeggia 4 anni e invita la polizia: gli agenti arrivano in ludoteca

A Pachino un bambino di quattro anni ha scelto un compleanno diverso dal solito. Niente supereroi o regali speciali, ma un invito scritto di suo pugno agli agenti di polizia, che hanno deciso di presentarsi alla festa.

A Pachino, in provincia di Siracusa, il quarto compleanno di Salvador è diventato un pomeriggio fuori dall’ordinario. Il bambino non aveva chiesto giochi né animatori, ma la presenza della Polizia di Stato, che considera i suoi veri eroi.

L’idea è nata in famiglia. I genitori si sono recati al Commissariato locale con un invito speciale, scritto dal piccolo, in cui chiedeva agli agenti di partecipare alla sua festa in ludoteca. Un messaggio semplice e diretto, firmato da un bambino che sogna la divisa.

Gli agenti del Commissariato di Pachino hanno accolto l’invito. Durante il servizio di pattugliamento, la volante di zona ha fatto una breve sosta nel luogo dei festeggiamenti, sorprendendo Salvador e gli altri bambini presenti.

L’arrivo della polizia ha acceso l’entusiasmo della festa. Tra sorrisi e stupore, gli agenti si sono fermati per un saluto, un abbraccio e una foto ricordo con il festeggiato.

Le immagini condivise sui canali social della Polizia di Stato mostrano Salvador raggiante tra le divise. Il Commissariato ha accompagnato il momento con un augurio affettuoso, salutando il bambino come un possibile futuro collega.