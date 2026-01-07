Militari, agenti e agevolazioni Trenord, Lega solleva la questione polizia locale

La Regione Lombardia sta rivedendo le agevolazioni sui treni Trenord per militari, agenti e poliziotti locali, con uno stanziamento previsto di circa 6 milioni di euro nel 2025. La misura è attualmente in fase di revisione e critica.

La Regione Lombardia si trova a fare i conti con una complicata revisione delle agevolazioni per militari, poliziotti e agenti della polizia locale sui treni regionali Trenord. La misura, che ha richiesto uno stanziamento di circa 6 milioni di euro nel 2025 per garantire la presenza in convogli e stazioni, è ora bloccata da diverse delibere e critiche provenienti da più fronti.

La prima ipotesi di modifica, approvata a fine marzo, prevedeva la cessazione della gratuità dal 1° luglio 2025, sostituita da un abbonamento annuale a tariffa calmierata di circa 300 euro valido su tutte le tratte lombarde. Parallelamente sarebbe dovuta entrare in vigore una procedura di prenotazione dell’agevolazione per filtrare chi potesse beneficiarne, con l’obiettivo di limitare il regime ai residenti in Lombardia e razionalizzare le risorse.

Leggi anche Sciopero del 5 febbraio 2025: Trenord e servizi aeroportuali a rischio in Lombardia

Successivamente la Giunta ha fatto retromarcia, mantenendo la gratuità per tutto il 2025 e decidendo, in un’ulteriore delibera, di estenderla fino al 30 aprile 2026 con un nuovo stanziamento di circa 160mila euro. L’intenzione è di lavorare a un protocollo condiviso tra Regione, Trenord e rappresentanti delle forze dell’ordine per definire criteri e modalità di accesso alle agevolazioni.

Tra le principali critiche sollevate c’è quella del sindacato SiAM dell’Aeronautica Militare, che ha evidenziato come la limitazione della gratuità ai soli militari con funzioni di pubblica sicurezza e inquadrati in comandi regionali possa ridurre l’efficacia della misura.

Al centro del dibattito si è inserito il gruppo consiliare della Lega, che ha chiesto alla Giunta di estendere l’agevolazione anche agli agenti della polizia locale, oggi esclusi dal nuovo regime. I consiglieri leghisti hanno annunciato uno stanziamento di 150mila euro nel bilancio regionale per sostenere questa estensione nel 2026, pur ammettendo che la cifra da sola non coprirebbe l’intero costo dell’iniziativa.

Secondo la Lega, garantire la gratuità dei viaggi sui mezzi regionali per la polizia locale rappresenterebbe non solo un segnale di attenzione verso questo corpo, ma anche un modo per rafforzare i presìdi di sicurezza sui treni lombardi, con agenti pronti a intervenire in caso di necessità.